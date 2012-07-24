特写：艾滋病疫苗问世或指日可待？

焦点：欧元区2月通胀率跳升至2% 超过欧洲央行目标位
路透布鲁塞尔/法兰克福3月2日 - 欧元区2月通胀率劲升至四年高位，一举超过欧洲央行的目标位，给利率决定者带来开始讨论何时以及如何缩减非常规刺激措施的压力。
路透芝加哥7月15日电（记者 Julie Steenhuysen）---在1984年一场新闻发布会上，美国卫生和公共服务部长赫克勒（Margaret Heckler）大胆预测，有效的艾滋病疫苗将在两年内面世。
但无数失败的尝试让艾滋病疫苗研究阴云笼罩。2007年默克公司（Merck）(MRK.N)生产的疫苗反而增加感染风险，让疫苗研究更雪上加霜。
2009年泰国的一次临床试验首次证明，人类或能预防艾滋病病毒。此後，新发现表明，使用艾滋病病毒抗体的更有效疫苗可能近在咫尺。科学家目前认为，获准使用的艾滋病疫苗的问世指日可待。
美国北卡罗来纳州德罕的杜克大学海恩斯博士（Barton Haynes）称：“我们已看清敌人的面目。”他也是艾滋病疫苗免疫中心新任主任。该中心由美国国家过敏症与传染病研究所（NIAID）资助成立，不过NIAID对该中心的资助已於今年6月结束。
与许多传染病病毒不同，艾滋病病毒是活动的，不断分裂出与自身略有不同的菌株，而不同的菌株影响全球不同的人群。艾滋病病毒致命的原因在於，它会攻击免疫系统，而免疫系统恰好负责体内抗击病毒。
海恩斯指出：“艾滋病病毒远比我们想象中狡猾。”他将出席7月22-27日在华盛顿召开的国际艾滋病协会2012年大会，并对艾滋病疫苗研究进展进行概述。
**曙光初现**
由於几十年前就有了控制病毒的药物，艾滋病不再是死亡的代名词。自1997年艾滋病感染达到峰值以来，艾滋病新感染率已下降21%。通过自愿接受包皮环切手术、防止母婴传播及早期治疗，加强艾滋病的预防措施将进一步降低感染率。
但全球仍有3,400万人感染艾滋病，仅2010年，新增感染者就多达270万。专家称，疫苗仍是根除艾滋病的最佳手段。
尽管艾滋病疫苗研发的历史已近30年，但直到2009年，泰国对1.6万多名成年人进行RV144临床试验後，研究人员才看到成功的希望。
这次试验同时使用了两种疫苗，个体试验结果均不理想。研究者确信，泰国这次试验将以失败告终。22名科学家在《科学》杂志撰文称，这次试验纯属浪费资金。
但2009年公布的结果表明，这种混合疫苗令艾滋病感染率降低31.2%。许多专家称，结果不能充分说明疫苗的有效性，但纽约国际艾滋病疫苗行动组织（IAVI）首席科学家科夫（Wayne Koff）称，这将对研究者产生巨大影响。
目前，有关後续试验正在筹备中，南非异性恋及泰国男同性恋将接受加强版疫苗试验。
美国华特瑞陆军研究院（Walter Reed Army Institute of Research）美军艾滋病研究项目主任麦克（Nelson Michael）上校称，为争取新的研究夥伴和资金，包括所在国的支持，研究团队付出了巨大努力。他们还劝说两大相互竞争的制药公司诺华（Novartis）NOVN.VX和赛诺菲（Sanofi）(SASY.PA)并肩合作。由於南非艾滋病菌株与泰国不同，研究团队还需对疫苗进行调整，以适用於南非试验。
麦克说：“我们在努力尽快完成工作。”他预计，2016年起将开始大规模进行艾滋病疫苗有效性研究。
他希望，至少达到50%的有效性，因为数学模型认为，达到这一水平才可能对该病产生重大影响。麦克认为，这或是首批艾滋病疫苗获批的途径，而获批时间可能是2019年。（完）
编译：黎黎 发稿：张家伟
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