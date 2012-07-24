特写：艾滋病疫苗问世或指日可待？

路透芝加哥7月15日电（记者 Julie Steenhuysen）---在1984年一场新闻发布会上，美国卫生和公共服务部长赫克勒（Margaret Heckler）大胆预测，有效的艾滋病疫苗将在两年内面世。

但无数失败的尝试让艾滋病疫苗研究阴云笼罩。2007年默克公司（Merck）(MRK.N)生产的疫苗反而增加感染风险，让疫苗研究更雪上加霜。

2009年泰国的一次临床试验首次证明，人类或能预防艾滋病病毒。此後，新发现表明，使用艾滋病病毒抗体的更有效疫苗可能近在咫尺。科学家目前认为，获准使用的艾滋病疫苗的问世指日可待。

美国北卡罗来纳州德罕的杜克大学海恩斯博士（Barton Haynes）称：“我们已看清敌人的面目。”他也是艾滋病疫苗免疫中心新任主任。该中心由美国国家过敏症与传染病研究所（NIAID）资助成立，不过NIAID对该中心的资助已於今年6月结束。

与许多传染病病毒不同，艾滋病病毒是活动的，不断分裂出与自身略有不同的菌株，而不同的菌株影响全球不同的人群。艾滋病病毒致命的原因在於，它会攻击免疫系统，而免疫系统恰好负责体内抗击病毒。

海恩斯指出：“艾滋病病毒远比我们想象中狡猾。”他将出席7月22-27日在华盛顿召开的国际艾滋病协会2012年大会，并对艾滋病疫苗研究进展进行概述。

**曙光初现**

由於几十年前就有了控制病毒的药物，艾滋病不再是死亡的代名词。自1997年艾滋病感染达到峰值以来，艾滋病新感染率已下降21%。通过自愿接受包皮环切手术、防止母婴传播及早期治疗，加强艾滋病的预防措施将进一步降低感染率。

但全球仍有3,400万人感染艾滋病，仅2010年，新增感染者就多达270万。专家称，疫苗仍是根除艾滋病的最佳手段。

尽管艾滋病疫苗研发的历史已近30年，但直到2009年，泰国对1.6万多名成年人进行RV144临床试验後，研究人员才看到成功的希望。

这次试验同时使用了两种疫苗，个体试验结果均不理想。研究者确信，泰国这次试验将以失败告终。22名科学家在《科学》杂志撰文称，这次试验纯属浪费资金。

但2009年公布的结果表明，这种混合疫苗令艾滋病感染率降低31.2%。许多专家称，结果不能充分说明疫苗的有效性，但纽约国际艾滋病疫苗行动组织（IAVI）首席科学家科夫（Wayne Koff）称，这将对研究者产生巨大影响。

目前，有关後续试验正在筹备中，南非异性恋及泰国男同性恋将接受加强版疫苗试验。

美国华特瑞陆军研究院（Walter Reed Army Institute of Research）美军艾滋病研究项目主任麦克（Nelson Michael）上校称，为争取新的研究夥伴和资金，包括所在国的支持，研究团队付出了巨大努力。他们还劝说两大相互竞争的制药公司诺华（Novartis）NOVN.VX和赛诺菲（Sanofi）(SASY.PA)并肩合作。由於南非艾滋病菌株与泰国不同，研究团队还需对疫苗进行调整，以适用於南非试验。

麦克说：“我们在努力尽快完成工作。”他预计，2016年起将开始大规模进行艾滋病疫苗有效性研究。

他希望，至少达到50%的有效性，因为数学模型认为，达到这一水平才可能对该病产生重大影响。麦克认为，这或是首批艾滋病疫苗获批的途径，而获批时间可能是2019年。（完）

编译：黎黎 发稿：张家伟

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