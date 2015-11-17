WHO称公众对抗生素的误解正在加剧超级病菌威胁

路透伦敦11月16日（记者 Kate Kelland） - 世界卫生组织（WHO）周一称，世界各地的公众不了解抗生素的作用以及正确服用抗生素的方法，这正在引发具有耐药性的超级病菌的壮大。

“抗生素耐药性的壮大是全球性的健康危机。”世卫组织总干事陈冯富珍（Margaret Chan）对记者称。

她表示，该问题在世界各地正在“达到危险的高水平”，“如我们所知”会导致“现代医学的终结”。

世卫组织发布了公众对抗生素认识的调查结果。该组织称，64%的受访者错误地认为，青霉素类药物及其他抗生素可用于治疗感冒和流感，尽管事实上此类药物对导致感冒的病毒没有作用。

该组织还称，大约三分之一的受访者错误地认为，一旦感觉好些便可停止服用抗生素，而不是完成整个规定的疗程。

“调查结果……表明，急需加强对抗生素耐药性的了解。”WHO抗生素耐药性特别代表Keiji Fukuda称。

“21世纪最大的健康挑战之一是需要个人及社会普遍改变行为方式。”（完）