WHO称公众对抗生素的误解正在加剧超级病菌威胁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月16日 - 世界卫生组织（WHO）周一称，世界各地的公众不了解抗生素的作用以及正确服用抗生素的方法，这正在引发具有耐药性的超级病菌的壮大。
“抗生素耐药性的壮大是全球性的健康危机。”世卫组织总干事陈冯富珍（Margaret Chan）对记者称。
她表示，该问题在世界各地正在“达到危险的高水平”，“如我们所知”会导致“现代医学的终结”。
WHO发布了公众对抗生素认识的调查结果。该组织称，64%的受访者错误地认为，青霉素类药物及其他抗生素可用于治疗感冒和流感，尽管事实上此类药物对导致感冒的病毒没有作用。
该组织还称，大约三分之一的受访者错误地认为，一旦感觉好些便可停止服用抗生素，而不是完成整个规定的疗程。
“调查结果……表明，急需加强对抗生素耐药性的了解。”WHO抗生素耐药性特别代表Keiji Fukuda称。
“21世纪最大的健康挑战之一是需要个人及社会普遍改变行为方式。”(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”