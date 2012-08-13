研究：日服阿司匹林有助预防癌症？

路透8月13日电---根据美国的一项研究，每日服用阿司匹林或许有助预防癌症，但其效果似乎比之前预想的要弱。

美国癌症协会的图恩(Michael Thun)表示：“关於服用阿司匹林有抗癌功效的新闻最近很令人鼓舞。”该研究发表在《国家癌症学会杂志》 (Journal of the National Cancer Institute)上。

他说：“取得了一些进展，但研究还在进行。”

如果潜在的好处大於副作用所带来的风险，或者病人已经出现心脏病发作，美国医疗指南建议人们服用少量的阿司匹林以预防心脏病。

但这些建议是否应扩大至预防癌症的范畴依然待定。

今年早些时候，对之前临床试验的分析显示，相比那些没有服用阿司匹林的人，服用该药物者死於癌症的机率较小。

最新报告基於逾10万人的数据，其中多数超过60岁，且所有人都不吸烟。

图恩和他的同事发现，那些称每天服用阿司匹林的人，其死於癌症的机率要比那些不服用者低16%。

阿司匹林在结肠癌和胃癌等胃肠道肿瘤方面的效果最强。

由於该研究并非临床试验，所以很难断定是阿司匹林还是其他东西在发挥作用。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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