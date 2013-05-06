研究人员称节支推高抑郁和自杀率

路透伦敦4月29日（记者 Kate Kelland） - 研究人员周一称，节支措施对欧洲和北美民众的健康造成惊人的影响，导致自杀、抑郁和传染病上升，人们购买药品和接受治疗服务减少。

牛津大学政治经济学家David Stuckler和斯坦福大学药物助理教授兼传染病学家Sanjay Basu表示，他们的研究发现节支非常不利于人们的健康。

以上研究人员在本周出版的书中指出，超过1万例自杀和高达100万例抑郁案例在“大衰退”及随后欧洲与北美实施的节支期间被诊断出来。

在希腊，政府削减了艾滋病病毒防控预算，与此同时，2011年以来引发艾滋病的病毒感染率增加逾200%，部分归因于50%的年轻人失业导致毒品滥用增加。此外，防蚊虫喷雾项目预算减少导致希腊数十年来首次爆发疟疾。

衰退导致超过500万美国人失去医保，而英国节约预算导致约1万个家庭无家可归。

“政客需要考虑经济选择的健康影响，这些影响是严重的，有时也是深远的。”Stuckler说道。

“我们发现的损害包括艾滋病病毒和疟疾爆发、必需药品短缺、失去医保、能够避免的酗酒之风、抑郁和自杀。”他在声明中称，“节支的影响非常大。”完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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