探究自闭症成因：基因和环境同等重要

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月3日(记者 Kate Kelland) - 一项迄今最大规模的自闭症分析研究显示，在自闭症成因中，环境因素和基因因素同等重要。

伦敦国王学院的山丁(Sven Sandin)指出，自闭症家长有个常见问题是“如果我有了个患自闭症的孩子，那么我再生个孩子患自闭症的风险有多大？”，而此项研究正是以此为出发点。

此项研究结果刊登在《美国医学会杂志》(JAMA)上，称自闭症成因中，遗传因素仅占一半，另一半则与新生儿并发症、社会经济地位或父母的健康和生活方式等环境因素有关。

研究发现，若有兄弟姊妹患自闭症，儿童患自闭症的几率是常人的10倍左右；若有同父异母或同母异父的兄弟姊妹患自闭症，儿童患自闭症几率是常人的3倍左右；若有表兄弟或表姊妹患自闭症，则儿童患自闭症几率是常人2倍。

自闭症患者往往在三个方面有不同程度的问题：社会交际和理解；重复的行为和兴趣、以及语言和沟通。

导致自闭症的准确原因仍不得而知，但有证据表明其成因可能包括基因和环境因素。

美国的学龄儿童中，有约2%的儿童被诊断出自闭症，但其中一些程度较轻。在欧洲，专家称该比率约为1%。

此次最新研究基于瑞典的健康登记数据，对瑞典1982-2006年出生的约200万儿童的匿名数据进行了分析，其中有约14,516人被诊断出自闭症。

以往研究多数认为自闭症遗传度高达80-90%，但此次最新研究认为基因因素仅占自闭症成因的一半左右。

西奈山医学院西维尔自闭症中心(Mount Sinai Seaver Center for Autism Research)的瑞钦伯格(Avi Reichenberg)也参与了此项研究。他称他本人对研究结果亦感到意外，因为没料到环境因素的作用如此大。