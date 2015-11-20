（修正）研究人员在中国发现“超级细菌”基因

（修正内文第四段措辞。）

路透伦敦11月18日（记者 Kate Kelland）-研究人员周三称，在中国的患者和猪身上采取的细菌样本中发现了可让细菌对最后一线抗生素--多粘菌素产生高度抗药性的新基因mcr-1，其中一些细菌可能引发流行病。

科学家称这样的发现“令人忧虑”，他们呼吁紧急限制使用多粘菌素类抗生素。这种抗生素在畜牧业使用较广。

“必须尽快将多粘菌素类抗生素的使用降至最低水平，停止一切不必要情况下的使用。”英国伯明翰大学微生物学教授Laura Piddock在针对上述发现置评时说道。

中国华南农业大学教授刘健华领导的研究人员在质粒上发现了mcr-1基因，而质粒可轻易被复制并在不同细菌之间转移。他们在《柳叶刀传染病》杂志发表了该研究成果。

该研究团队掌握了这种基因在大肠杆菌和肺炎克雷伯氏菌等常见细菌之间传递的证据。

他们表示，虽然这种情况目前还仅限于中国，但mcr-1也可能仿效其他抗药基因，扩散全球。

Piddock等人表示，为防止对多粘菌素类抗生素呈抗药性的细菌扩散，现在对mcr-1抗药性进行全球监测至关重要。（完）