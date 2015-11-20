（修正）研究人员在中国发现“超级细菌”基因

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(更正：调整第四段措辞)(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦11月19日（记者 Kate Kelland） - 研究人员周三称，在中国的患者和猪身上采取的细菌样本中发现了可让细菌对最后一线抗生素--多粘菌素产生高度抗药性的新基因mcr-1，其中一些细菌可能引发流行病。
科学家称这样的发现“令人忧虑”，他们呼吁紧急限制使用多粘菌素类抗生素。这种抗生素在畜牧业使用较广。
“必须尽快将多粘菌素类抗生素的使用降至最低水平，停止一切不必要情况下的使用。”英国伯明翰大学微生物学教授Laura Piddock在针对上述发现置评时说道。
中国华南农业大学教授刘健华领导的研究人员在质粒上发现了mcr-1基因，而质粒可轻易被复制并在不同细菌之间转移。他们在《柳叶刀传染病》杂志发表了该研究成果。
该研究团队掌握了这种基因在大肠杆菌和肺炎克雷伯氏菌等常见细菌之间传递的证据。
他们表示，虽然这种情况目前还仅限于中国，但mcr-1也可能仿效其他抗药基因，扩散全球。
Piddock等人表示，为防止对多粘菌素类抗生素呈抗药性的细菌扩散，现在对mcr-1抗药性进行全球监测至关重要。（完）
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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