科学家绘制人类感染蝙蝠携带病毒的全球风险地图 西非最危险

路透伦敦1月5日 - 科学家们周二称，撒哈拉以南非洲和东南亚地区在蝙蝠携带病毒传播给人类并导致新型疾病的暴发上面临的风险最高。

大约60-75%的新兴传染疾病是所谓的“人畜共患传染病”，而蝙蝠尤其以携带大量人畜共患传染病病毒闻名。

蝙蝠是狂犬病毒、埃博拉病毒、非典型性肺炎（SARS）以及中东呼吸综合征（MERS）的可能源头，也可能在未来引发迄今未知的传染病。

伦敦大学学院、伦敦动物学会和爱丁堡大学的科学家计划利用多种因素标绘最危险的区域，这些因素包括本地发现的大量蝙蝠病毒、逐渐增大的人口压力以及为获得“丛林肉”对蝙蝠的猎杀。

伦敦大学学院生态学与生物多样性研究教授凯特·琼斯（Kate Jones）称，她的团队首先依照各个变量绘制风险地图，以人类与蝙蝠可能存在的接触而言，撒哈拉以南非洲是一个热点地区，而就蝙蝠病毒的多样性而言，南美风险最高。

“整合各个单独的地图，我们就绘出了有关人类在不同地区感染蝙蝠携带病毒的整体风险的首份全球地图，”她说道。

上述研究发表在《美国博物学家》（American Naturalist）杂志。（完）