中国积极应对新型禽流感 日本香港提高警戒

俄罗斯罗斯托夫发生爆炸 一人受伤--塔斯社援引消息人士
路透莫斯科4月6日 - 一位执法消息人员告诉俄罗斯塔斯社(TASS)，俄罗斯南部城市罗斯托夫周四早间发生爆炸，一人受伤。 REN-TV援引目击者的话称，爆炸发生在Sadovaya街一所学校附近，一位维修工人在爆炸中受伤。(完) (编译 汪红英；审校 张若琪)
路透北京4月4日(记者 白宾) - 中国表示正发动全国范围内的资源对抗H7N9禽流感病毒，而日本和香港提高对该病毒的警戒，越南则禁止从中国大陆进口家禽。
新的H7N9禽流感病毒看似不在人际间传播，但香港当局提高初步预警，称他们正在机场采取预防措施。
日本在机场入口处张贴海报，告诫所有来自中国的航班乘客如果怀疑感染禽流感，要寻求医疗救助。
中国已确诊9例人感染H7N9禽流感病例，三人死亡。
卫生部周三晚间在其官网声明中称：“将强化对疫情防控工作的领导，协调部署全国卫生系统的疫情防控工作。”
香港当局已启动防备流感大流行指引中的初级“戒备应变级别”，呼吁密切监控当地的养鸡场、疫苗接种、家禽扑杀，并暂停从大陆进口活禽。
所有进出香港的航班乘客如果感到身体不适，均需告知航班机组人员或机场工作人员。
越南以担心H7N9为由禁止从中国进口家禽，同时要求医生报告疑似病例，并建议民众注意卫生，避免接触动物、鸟类和家禽。
中国卫生部表示，政府将及时向外界和民众公布新型禽流感的细节。此前民众抱怨政府对疫情的发布过于迟缓，有掩盖嫌疑。
卫生部在声明中表示：“中方将继续公开透明地保持与世卫组织和有关国家、地区的信息沟通与交流，加强监测，科学防控。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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