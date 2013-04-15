中国H7N9禽流感病例增至60例 已死亡13人

新兴国家敦促发达国家履行应对气候变化的资金承诺
路透北京4月11日 - 中国、巴西、印度和南非周二发表联合声明，敦促工业化国家履行2015年在巴黎气候大会上做出的帮助发展中国家应对全球气候变化的资金承诺。
路透北京4月14日 - 河南省首次确诊两例人感染H7N9禽流感病例，而上海又有两名H7N9禽流感患者死亡，死亡病例总数升至13人，确诊病例共计60例。
其中一名34岁的患者为开封市人，目前病情危重，正在医院接受治疗。另外一名患者为周口市农民，现年65岁，病情稳定。两名患者看起来没有联系。
新华社称，19名与两名患者有过密切接触的人正在接受观察，目前未发现有任何异常。
新华社周日报道，浙江省新增四例人感染H7N9禽流感病例，浙江该型禽流感患者总数达到15名。483名与患者有过密切接触的人都没有任何异常。
上海亦新增三例，染病患者总数达到24名，其中九人死亡。北京也确诊了一例人感染H7N9禽流感病例。
世界卫生组织驻华代表蓝睿明对记者表示，无法预测病毒将如何传播，但是在北京等不同的地方发现新的病例也并不奇怪。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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