世卫组织称H7N9是“最致命的”禽流感病毒之一

路透北京4月24日(记者 Sui-Lee Wee) - 世界卫生组织（WHO）助理总干事福田敬二(Keiji Fukuda)周三表示，在中国已造成22人死亡的H7N9禽流感病毒是类似病毒中“最致命的一种”，比2003年以来造成全球371人死亡的H5N1病毒更容易感染给人类。

根据WHO的说法，自3月发现首个病例以来，中国已有108人感染了H7N9禽流感病毒。目前尚不清楚人类是如何感染上这种病毒，但WHO的专家表示，目前并无证据显示该病毒出现了人际传播情况。

由WHO和中国政府牵头的一个国际专家组在中国进行了一次为期五天的调查，但表示，他们仍无法确定该病毒是否可在人际间传播。

福田敬二表示，情况依然很复杂、很艰难，而且处于不断变化中。

他在新闻发布会上表示：“当我们观察这一流感病毒时，这是一种对人类异常危险的病毒。”福田敬二还在发布会上提到了H5N1病毒，2003-2013年中国45人感染H5N1病毒，其中30人死亡。

目前爆发的H7N9病毒迄今造成的致死率相对较低，但福田敬二表示：“这肯定是我们迄今发现的最为致命的流感病毒之一。”

福田敬二强调，国际小组的调查仍处于初级阶段，称目前的感染或许是最为严重的。

专家组表示，有关H7N9病毒令人不解的情况是未见家禽染病，“追踪和控制的难度较大”。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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