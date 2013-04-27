福建确诊首例人感染H7N9禽流感病例

路透北京4月26日 - 新华社报道称，福建省确诊首例人感染H7N9禽流感病例。中国已有24人因感染H7N9禽流感病毒死亡。

世界卫生组织（WHO）本周警告称，H7N9禽流感病毒是“最致命的禽流感病毒之一”，比以前的H5N1病毒更容易传给人类。

据福建省卫生厅称，患者为65岁的罗某，中国疾控中心对该病例的复核检测结果为H7N9禽流感病毒核酸阳性。

经调查，该病例的密切接触者共37人。截至目前，所有密切接触者均未发现异常。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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