福建确诊首例人感染H7N9禽流感病例

俄罗斯远东地区发生6.9级地震--美国地质调查局
路透3月29日 - 美国地质调查局称，俄罗斯远东地区Komandorskiye Ostrava附近周三发生地震，震级初步测定为6.9级。
路透北京4月26日 - 新华社报道称，福建省确诊首例人感染H7N9禽流感病例。中国已有24人因感染H7N9禽流感病毒死亡。
世界卫生组织（WHO）本周警告称，H7N9禽流感病毒是“最致命的禽流感病毒之一”，比以前的H5N1病毒更容易传给人类。
据福建省卫生厅称，患者为65岁的罗某，中国疾控中心对该病例的复核检测结果为H7N9禽流感病毒核酸阳性。
经调查，该病例的密切接触者共37人。截至目前，所有密切接触者均未发现异常。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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