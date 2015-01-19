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时事要闻 | 2015年 1月 19日 星期一 08:49 BJT

福建今年报告15例人感染H7N9病例 死亡2例

路透上海1月17日 - 新华社报导称，根据来自福建省卫生和计划生育委员会的消息，截至1月15日，该省今年以来各地共报告15例人感染H7N9病例，死亡2例。

报导称，江西省、浙江省及上海也报告今冬出现人感染H7N9病例。（完）

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