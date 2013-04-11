中国多名散布禽流感疫情谣言者被拘

国泰君安期货：贵金属有望获得向上支撑，未来一两个月以回调买入为主
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
(本文由路透中文网编译提供)
路透上海/北京4月10日（记者 Pete Sweeney/Michael Martina） - 新华社周三报道，中国警方至少拘捕了10名散布H7N9禽流感疫情谣言的人。目前中国人感染H7N9禽流感死亡病例已达到9个。
报道称，因在互联网上散布“虚假消息”而被警方拘捕的人来自六个省，包括陕西、贵州、江苏、浙江、安徽和福建。
感染H7N9禽流感的病例和死亡人数每天都在增加。中国国家卫生和计划生育委员会的数据显示，人感染H7N9禽流感确诊病例为33例，其中九人死亡。官方媒体引述当局报道称，几个月内应能制造出疫苗。
新华社报道，截至周三，病毒的来源尚不清楚，但中国研究人员称他们发现病毒与野鸟和鸡有关。
新华社报道称，一名男子在安徽省被行政拘留七天，因在微博上发布有关感染的虚假消息。
新华社称，西安市公安局正在调查另外一名男子发布的信息，“为避免不实信息引起市民恐慌”。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
近日贵金属波动较大，从直线拉升到直线跌落，避险情绪虚晃一枪，金银价格重新回归利率驱动的本源。其中，黄金走势比白银更稳健，仍处于重心缓步上移的通道中，而白银市场扰动因素相对较多，但鉴于两者间的紧密关系，这或许意味着白银能够修复这两日的跌幅，回到此前的高点平台。
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