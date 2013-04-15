中国H7N9禽流感病例增至60例 已死亡13人

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月12日
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月14日 - 河南省首次确诊两例人感染H7N9禽流感病例，而上海又有两名H7N9禽流感患者死亡，死亡病例总数升至13人，确诊病例共计60例。
其中一名34岁的患者为开封市人，目前病情危重，正在医院接受治疗。另外一名患者为周口市农民，现年65岁，病情稳定。两名患者看起来没有联系。
新华社称，19名与两名患者有过密切接触的人正在接受观察，目前未发现有任何异常。
新华社周日报道，浙江省新增四例人感染H7N9禽流感病例，浙江该型禽流感患者总数达到15名。483名与患者有过密切接触的人都没有任何异常。
上海亦新增三例，染病患者总数达到24名，其中九人死亡。北京也确诊了一例人感染H7N9禽流感病例。
世界卫生组织驻华代表蓝睿明对记者表示，无法预测病毒将如何传播，但是在北京等不同的地方发现新的病例也并不奇怪。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透北京4月12日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 各指标数据 2017年 2016年 （除注明外，均为同比%） 3月实际 3月预测 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 值 值 居民消费价格指数(CPI) 0.9
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