中国H7N9禽流感病例增至60例 已死亡13人

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月14日 - 河南省首次确诊两例人感染H7N9禽流感病例，而上海又有两名H7N9禽流感患者死亡，死亡病例总数升至13人，确诊病例共计60例。

其中一名34岁的患者为开封市人，目前病情危重，正在医院接受治疗。另外一名患者为周口市农民，现年65岁，病情稳定。两名患者看起来没有联系。

新华社称，19名与两名患者有过密切接触的人正在接受观察，目前未发现有任何异常。

新华社周日报道，浙江省新增四例人感染H7N9禽流感病例，浙江该型禽流感患者总数达到15名。483名与患者有过密切接触的人都没有任何异常。

上海亦新增三例，染病患者总数达到24名，其中九人死亡。北京也确诊了一例人感染H7N9禽流感病例。

世界卫生组织驻华代表蓝睿明对记者表示，无法预测病毒将如何传播，但是在北京等不同的地方发现新的病例也并不奇怪。(完)