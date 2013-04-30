中国新增人感染H7N9禽流感死亡病例

中国企业：建银投资将继续收购海外龙头企业，助推国内技术进步
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透北京4月29日 - 中国上海一名男子周一死于禽流感，这是最新一例人感染H7N9禽流感病毒死亡病例。自从3月以来，H7N9禽流感累计致死病例24例。
新华社援引上海卫生当局的报道称，89岁的陈某在确诊12天后经全力抢救无效，于29日上午死亡。
H7N9禽流感确诊病例已经远远超百，最近进一步扩散到包括福建和湖南在内的更多省份。
上周，一名台湾男子成为中国大陆之外首个感染H7N9禽流感病毒的病例。他在中国大陆旅行期间染病。
世界卫生组织称这种病毒是“最致命的（禽流感）病毒之一”，并表示较2003年以来导致数百人丧生的H5N1流感病毒更易于传播给人。
中国科学家已经证实，H7N9是从鸡传染给人的，但是官方表示目前尚无人际间传播的迹象。(完)
编译：王凤昌
路透上海4月11日 - 中国主权财富管理企业中国投资公司旗下中国建银投资有限公司高层周二表示，未来将继续收购海外龙头企业，将先进关键技术引入中国，重塑相关产业链，助推国内企业的技术进步和技术发展。
路透上海4月11日 - 中国内蒙古霍林河煤业集团周二公告称，因企业融资未能及时完成的客观原因存在，其发行的债券“11霍煤债01”、“11霍煤债02”原定于2017年4月12日的本金分期兑付，将延期至2018年4月12日进行。
(内文“金融”栏目下港交所计划“7月初”推出黄金合约有误，应为“6月或7月”) 以下为路透中文新闻为您整理的今日中港台新闻摘要：