中国又有五个活禽市场检出H7N9

中国个股：京东方预计今年一季度净利润23至25亿元，较去年同期增逾20倍
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴黎4月10日 - 世界动物卫生组织（OIE）周三在其网站上发布的报告称，中国又有五个活禽市场检出H7N9禽流感病毒。
据该报告，中国周三在江苏三个活禽市场、安徽一个活禽市场和浙江一个活禽市场检出H7N9禽流感病毒。
迄今中国已确诊人感染H7N9禽流感病例增至33例，其中九人死亡。在新增确诊病例中，包括上海两例，浙江一例和江苏两例。（完）
编译：朱淑珍 发稿：程芳(完)
路透上海4月12日 - 中国最大液晶面板生产商--京东方发布今年第一季度业绩预告，预计一季度归属于上市公司股东净利润为23亿元-25亿元人民币，是去年同期的20余倍。
路透法兰克福/东京4月11日 - 日本东芝周二表示，正为旗下瑞士智能电表制造商兰吉尔(Landis+Gyr)考虑股票上市或其它选项。这家日本综合企业正努力筹集资金弥补美国核电业务西屋造成的巨大亏损。
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