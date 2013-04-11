中国又有五个活禽市场检出H7N9

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎4月10日 - 世界动物卫生组织（OIE）周三在其网站上发布的报告称，中国又有五个活禽市场检出H7N9禽流感病毒。

据该报告，中国周三在江苏三个活禽市场、安徽一个活禽市场和浙江一个活禽市场检出H7N9禽流感病毒。

迄今中国已确诊人感染H7N9禽流感病例增至33例，其中九人死亡。在新增确诊病例中，包括上海两例，浙江一例和江苏两例。（完）