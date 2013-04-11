中国多名散布禽流感疫情谣言者被拘

路透上海/北京4月10日（记者 Pete Sweeney/Michael Martina） - 新华社周三报道，中国警方至少拘捕了10名散布H7N9禽流感疫情谣言的人。目前中国人感染H7N9禽流感死亡病例已达到9个。

报道称，因在互联网上散布“虚假消息”而被警方拘捕的人来自六个省，包括陕西、贵州、江苏、浙江、安徽和福建。

感染H7N9禽流感的病例和死亡人数每天都在增加。中国国家卫生和计划生育委员会的数据显示，人感染H7N9禽流感确诊病例为33例，其中九人死亡。官方媒体引述当局报道称，几个月内应能制造出疫苗。

新华社报道，截至周三，病毒的来源尚不清楚，但中国研究人员称他们发现病毒与野鸟和鸡有关。

新华社报道称，一名男子在安徽省被行政拘留七天，因在微博上发布有关感染的虚假消息。

新华社称，西安市公安局正在调查另外一名男子发布的信息，“为避免不实信息引起市民恐慌”。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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