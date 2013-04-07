中国确诊18例H7N9禽流感病例 上海新增两例

路透上海4月6日（记者 Adam Jourdan） - 中国卫生部周六通报称，上海又出现两例人感染H7N9禽流感病例，当地已关闭活禽交易市场并扑杀禽鸟以防控疫情。

新华社报道称，在送检的禽鸟样本中检测到H7N9病毒后，相关机构计划对上海两个活禽市场以及杭州一个活禽市场的禽鸟进行扑杀。

上海另外一个活禽市场已扑杀了两万余只禽鸟。

上海已于周六关闭了所有活禽市场，并清空了食品摊点。

官方媒体报道称，南京暂停所有活禽交易。但当地官员称，南京并未发现任何鸟感染禽流感的踪迹，当地零售市场所售鸡肉可放心食用。

中国已确诊18例人感染H7N9禽流感病例，死亡六例。

世界卫生组织（WHO）称，幸存的12例感染者中，10例H7N9禽流感的患者病情严重，另外两例患者病情稳定。该组织重申，尚未证据显示H7N9禽流感病毒在人际间传播。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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