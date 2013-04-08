WHO称不必对H7N9禽流感病毒恐慌

路透北京4月8日(记者 Michael Martina) - 世界卫生组织(WHO)周一表示，不必对中国东部地区发现的H7N9禽流感病毒感到恐慌。H7N9禽流感病毒感染人数已增加至21人，其中六人死亡。

WHO赞扬中国动员全国资源应对H7N9禽流感病毒，不仅大规模扑杀禽鸟，而且密切监控曾与感染患者接触的人。

WHO驻华代表蓝睿明（Michael O'Leary）表示：“迄今，我们的确只发现零星几起病例，这种情况或许还会延续。所以现在还不是反应过度或恐慌的时候。”

国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日表示，中国有信心防控H7N9禽流感。

蓝睿明在与中国政府联合举行的新闻发布会上表示：“目前出现了数目相对不多的严重危害身体健康的个人病例，但目前还没出现危及公众健康的程度。”

但他也警告称，关于该病毒的信息还不完整。

“我们不能依赖其他病毒的信息。H7N9是在人类身上发现的新病毒，不能根据其他流感病毒的模式来预测该病毒的传播模式。”

他说，中国以外地区尚未报告出现病例。

中国国家卫生和计划生育委员会人感染H7N9禽流感疫情防控工作领导小组办公室主任梁万年表示，国家卫生计生委共收到21例人感染H7N9禽流感确诊病例报告，目前共排查密切接触者621人，尚未发现异常。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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