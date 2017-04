科学家称H7N9病毒实现变异

路透伦敦4月19日 - 科学家周五称,H7N9禽流感病毒在“低调神秘地”广泛传播,并实现基因变异,危险性变得更大。

荷兰和中国研究人员对H7N9病毒的基因数据进行分析,称该病毒的基因多样性水平,已与之前在禽类中大范围爆发的其它H7病毒株相仿。

荷兰国立公共卫生和环境研究所(Dutch National Institute for Public Health and the Environment)的病毒研究专家库普曼斯(Marion Koopmans)说:“我们对来自中国的病毒采样研究发现,其基因多样性堪比数年前在荷兰大爆发的病毒,以及在意大利爆发过的病毒。”

“这意味着它(H7N9病毒)传播较广,重要的是要搞清楚具体在什么地方传播。”

从病毒的基因多样性看,该病毒有能力实现重复变异,因此在人与人之间传播的几率升高。

库普曼斯说,这种病毒传播也许是在鸟类之间、也许是在哺乳动物之间完成的,但现在还不清楚究竟跟哪些动物有关。

库普曼斯领导的团队将H7N9病毒数据与2003年在荷兰禽类和人类中大规模爆发的H7N7病毒、以及1999和2000年在意大利禽类中大规模爆发的H7N1病毒作了比较。

研究报告指出,H7N9病毒肯定已经广泛传播,并实现了基因多样化。

中国流感专家和世界卫生组织称,目前还没有证据表明该病毒容易在人与人之间传播。

但科学家基于基因数据分析认为,病毒已经完成了一些变异,且未来可能继续变异,造成人类大规模疫情的风险升高。(完)

编译:朱淑珍 发稿:张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”,让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。