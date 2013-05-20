中国内地新增四例H7N9死亡病例 死亡总数达36例--WHO

美国总统特朗普立场改变 称北约不再过时
路透华盛顿4月12日 - 美国总统特朗普周三称，北大西洋公约组织(NATO，北约)不再像他在竞选时宣称的那样已经过时了，不过称北约成员国还需为欧洲安全保护伞支付合理费用。
路透伦敦5月17日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，中国内地人感染H7N9禽流感确诊病例增至131例，死亡病例增加四例至36例。
世卫组织称，新增的四例死亡病例都是之前已被确认的H7N9禽流感病例，并补充称中国内地自5月8日以来一直未出现新增的H7N9病例。
该组织重申，尚无证据显示H7N9病毒可轻易在人际间传播。
不过该组织警告称，在确定并控制H7N9传染源前，H7N9禽流感感染病例可能会继续增加。
世卫组织指出，中国卫生部门继续采取加强监控、进行流行病学调查、追踪密切接触者、进行临床管理及实验室检测、共享样本及相关防控措施。
该组织还称，随着新增病例趋于减少，中国内地一些省份开始降低H7N9禽流感应急响应级别。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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