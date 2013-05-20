中国内地新增四例H7N9死亡病例 死亡总数达36例--WHO

中国金融：河北省拟超常规金融举措支持雄安建设，严防不良炒作控风险
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦5月17日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，中国内地人感染H7N9禽流感确诊病例增至131例，死亡病例增加四例至36例。
世卫组织称，新增的四例死亡病例都是之前已被确认的H7N9禽流感病例，并补充称中国内地自5月8日以来一直未出现新增的H7N9病例。
该组织重申，尚无证据显示H7N9病毒可轻易在人际间传播。
不过该组织警告称，在确定并控制H7N9传染源前，H7N9禽流感感染病例可能会继续增加。
世卫组织指出，中国卫生部门继续采取加强监控、进行流行病学调查、追踪密切接触者、进行临床管理及实验室检测、共享样本及相关防控措施。
该组织还称，随着新增病例趋于减少，中国内地一些省份开始降低H7N9禽流感应急响应级别。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透上海4月13日 - 中国河北省本周出台关于金融支持雄安新区建设的报告，拟以打造金融机构聚集区和成立专项基金等超常规金融举措助推新区发展，并严控金融风险和防范不良炒作。
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。