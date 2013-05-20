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亚洲 | 2013年 5月 20日 星期一 10:42 BJT

中国内地新增四例H7N9死亡病例 死亡总数达36例--WHO

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦5月17日 - 世界卫生组织（WHO）周五称，中国内地人感染H7N9禽流感确诊病例增至131例，死亡病例增加四例至36例。

世卫组织称，新增的四例死亡病例都是之前已被确认的H7N9禽流感病例，并补充称中国内地自5月8日以来一直未出现新增的H7N9病例。

该组织重申，尚无证据显示H7N9病毒可轻易在人际间传播。

不过该组织警告称，在确定并控制H7N9传染源前，H7N9禽流感感染病例可能会继续增加。

世卫组织指出，中国卫生部门继续采取加强监控、进行流行病学调查、追踪密切接触者、进行临床管理及实验室检测、共享样本及相关防控措施。

该组织还称，随着新增病例趋于减少，中国内地一些省份开始降低H7N9禽流感应急响应级别。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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