德国北部火鸡养殖场发现一例禽流感 正在化验确定是否为H5N8型

香港政务司司长林郑月娥提出请辞 拟竞选下届特首
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透汉堡12月14日 - 德国政府周三称，在该国北部下萨克森州的一个火鸡养殖场发现一例禽流感，但目前还不能肯定是禽流感的哪一个变种。该地区是欧洲最大的家禽养殖区之一。
下萨克森州农业厅称，正在进行化验以确定所发现的是否为高致病的H5N8禽流感，但无论结果如何，该农场的8,400只火鸡都将被扑杀。
下萨克森州的另一家农场11月也出现禽流感疫情，最终108,000只鸡被扑杀。(完)
(编译 李春喜 审校 白云)
路透香港1月12日 - 香港政府周四称，行政长官梁振英今天收到政务司司长林郑月娥的请辞，并已呈交中央政府。林郑月娥表示，倘其辞职获得中央人民政府的批准，将打算参加下一任行政长官选举。
路透华盛顿1月12日 - 美国参议院周四就废止奥巴马医保法案采取首个明确步骤，投票通过指示多个关键委员会起草法案，废除这项奥巴马总统任内意义重大的计划。
路透首尔1月12日 - 韩国特别检察官办公室发言人周四称，特别检察官尚未决定是否对三星电子副会长李在镕发出逮捕令。 发言人Lee Kyu-chul称，对李在镕正在进行调查，是否发出逮捕令要等到周四调查完成。 周四稍早检方以嫌疑人身份传唤了李在镕。(完) (翻译 张荻；审校 艾茂林)