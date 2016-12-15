德国北部火鸡养殖场发现一例禽流感 正在化验确定是否为H5N8型

路透汉堡12月14日 - 德国政府周三称，在该国北部下萨克森州的一个火鸡养殖场发现一例禽流感，但目前还不能肯定是禽流感的哪一个变种。该地区是欧洲最大的家禽养殖区之一。

下萨克森州农业厅称，正在进行化验以确定所发现的是否为高致病的H5N8禽流感，但无论结果如何，该农场的8,400只火鸡都将被扑杀。

下萨克森州的另一家农场11月也出现禽流感疫情，最终108,000只鸡被扑杀。(完)