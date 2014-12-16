版本:
中国
亚洲 | 2014年 12月 16日 星期二 21:41 BJT

禽流感疫情：德国下萨克森州火鸡养殖场出现禽流感病例

路透柏林12月16日 - 德国下萨克森州(LOWER SAXONY)农业部一发言人周二称，证实克洛彭堡地区火鸡养殖场出现禽流感病例。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐