中国六名H7N9禽流感病例死亡 上海关闭交易市场并扑杀禽鸟

路透上海/香港4月5日(记者 Fayen Wong/Clare Baldwin) - 中国H7N9禽流感病例死亡人数周五增加至6人，当局在上海沪淮农副市场开始扑杀禽鸟。

新华社报道称，上海市已关闭松江区沪淮农副产品批发市场活禽交易区，扑杀交易区内所有禽鸟，并对扑杀的禽鸟、禽鸟排泄物等进行无害化处理，对市场环境进行彻底消毒。此前，该批发市场的鸽子样品中被检测出H7N9禽流感病毒。

目前所有14例已报告的H7N9感染病例均集中在中国东部，其中上海市至少有四起死亡病例。

新华社未提及将扑杀多少禽鸟。

港股周五下挫至四个月低点，因担心H7N9禽流感病毒或伤及当地经济。

Cheer Pearl Investments首席交易员阿尔弗莱德·陈(Alfred Chan)表示：“现在人们脑子里最关心的是禽流感问题。”

中国三大航空股--南航(1055.HK)、东航(0670.HK)和国航(0753.HK)H股当天重挫。国泰航空（Cathay Pacific）(0293.HK)股价也不例外。

H7N9禽流感病毒株似乎不会在人际间传播，但香港机场当局表示，他们将采取预防措施。越南也禁止进口中国家禽。

日本在机场入口处张贴海报，告诫所有来自中国的航班乘客如果出现疑似流感症状，要寻求医疗救助。

美国白宫表示正在监控形势，美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，他们已开始着手研制疫苗，疫苗将需要5-6个月的时间才能投入商业化生产。

因担心再次出现类似SARS病毒的流行病，中国正竭尽全力应对这场疫情。

中国卫生部在其官网声明中表示：“将强化对疫情防控工作的领导，协调部署全国卫生系统的疫情防控工作。”

新华社称，上海市已暂停检出禽流感病毒的闵行区景川菜市场、凤庄市场的活禽交易，并做好现场消毒工作。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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