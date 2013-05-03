欧洲流感专家警告称H7N9禽流感可能蔓延

路透伦敦5月2日（记者 Kate Kelland） - 欧洲流感专家尼柯尔（Angus Nicoll）周四称，人感染H7N9禽流感病例可能突然出现在欧洲和世界各地，但应当不会引发过度恐慌。

尼柯尔教授称，应当十分认真地对待人感染H7N9禽流感疫情，并密切监测疫情态势。尼柯尔上周随国际科考团前往中国调查H7N9禽流感疫情，这是他返回后首次接受媒体采访。

“对于H7N9，我们处于漫长征途的开始，”尼柯尔在电话采访中对路透说。尼柯尔是欧洲疾病预防与控制中心（ECDC）流感和呼吸道病毒项目的负责人。

他指出，关于H7N9禽流感病毒，存在许多有待解答的科学问题。今年3月，中国首次发现人感染H7N9禽流感病例。

据新华社报道，截至5月2日，中国内地共报告人感染H7N9禽流感确诊病例127例，死亡27例。

科学研究显示，人感染H7N9禽流感的源头是禽类，很有可能是鸡。

尼柯尔证实，尚无证据显示H7N9病毒在人际间传播，这与世界卫生组织（WHO）的说法一致。

他还称，目前最紧迫的公共健康问题是确认H7N9病毒的传播源。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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