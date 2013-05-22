中国H7N9禽流感疫情经济损失达65亿美元

路透日内瓦5月21日（记者 Stephanie Nebehay） - 联合国专家周二称，在中国对禽类市场采取限制措施的情况下，H7N9禽流感疫情似乎已经得到控制，但这次疫情对中国造成的经济损失达65亿美元左右。

专家指出，H7N9禽流感病毒仍有可能获得轻易在人际间传播的能力并引发流感大流行，世界各地的卫生部门必须保持警惕。

中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌在世界卫生组织（WHO）会议上称，自5月初以来中国一直没有出现新增人感染禽流感病例。中国内地人感染H7N9禽流感确证病例为130例，死亡36人。包括台湾4月发现的一例病例，人感染H7N9禽流感病例总数为131例。

“（H7N9禽流感）疫情短期内大爆发的可能性得到控制，但病毒不太可能轻易消失。我们认为要经历秋冬季及来年春季才能知道，”世卫组织助理总干事福田敬二（Keiji Fukuda）说道。

“我们对病毒获得持续传播能力的潜力，我强调是潜力，也高度关注。”

联合国粮农组织（FAO）首席兽医官员卢布罗夫（Juan Lubroth）称：“H7N9禽流感的经济影响令人震惊。”

“农业领域因价格、消费信心及贸易等因素导致经济损失超过65亿美元。因此，中国家禽行业遭到的损失十分严重，”卢布罗夫说。他稍后补充说这是中国农业部的估计数字。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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