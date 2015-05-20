全球自去年初以来逾35个国家发生禽流感疫情--OIE

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴黎5月19日 - 世界动物卫生组织（OIE）周二称，自去年初以来，全球已有逾35个国家发生禽流感疫情，导致数百万禽类被扑杀。

自去年12月以来，美国多地出现主要为H5N2型的禽流感疫情，导致逾3,300万禽类被扑杀，该国的禽蛋生产商因此陷入困境，禽蛋供应目前面临威胁。

据美国农业部称，美国一些州还报告出现了H5N8型禽流感疫情。

H5N8型禽流感病毒去年初出现在中国和韩国，随后很快传到日本。

世界动物卫生组织在声明中称：“该病毒可能随着野生候鸟从这些地区传到印度、欧洲以及加拿大，后来又传到美国。”

该组织敦促成员国在农场、活禽市场及相关贸易中采取更好的生物安全措施，同时加大监测力度以抑制禽流感的传播。

该组织数据显示，有28个国家自2015年初以来发生了H5和H7亚型禽流感疫情，2013年和2014年分别有14个和19个国家出现了此类禽流感疫情。

该组织还称，世界各地出现的H5N1禽流感疫情曾导致出现了几例人感染病例，也导致数以百万的禽类死亡。（完）