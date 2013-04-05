科学家抓紧研究H7N9禽流感病毒的致病风险

路透伦敦4月3日(记者 Kate Kelland) - 科学家们表示，一种此前并未造成人类感染的致命禽流感H7N9病毒株的基因序列数据显示，这种病毒已实现某种突变，使其更可能引发人类流行性流感。

但迄今并无证据显示，H7N9禽流感病毒可实现人际传播，该病毒也依然有渐弱且永不变异为人类流感病毒株的可能。

中国当局数日前宣布发现H7N9禽流感病毒人类病例，全世界的流感专家正采集被隔离患者病毒样本的DNA序列数据，用以评估其影响。

世界顶级流感专家之一欧斯特豪斯(Ab Osterhaus)表示，这种病毒的基因序列显示，它已出现某些突变，需引起当局警惕，并加大对动物和人类的监控力度。

他在接受路透电话采访时表示：“该病毒在某种程度上已适应生存于哺乳动物和人类，所以从这一点来说，这让人很担心。”

世界卫生组织(WHO)表示，H7N9病例“值得关切”，因为这是首次在人类中发现H7N9禽流感病毒。

WHO周三表示：“这让它成为一个独特事件，WHO正严肃以对。”

例如H5N1等其他禽流感病毒菌株已传播多年，它们可在禽类间传播，也可在禽类和人类间传播，但没有实现人人传播。

目前，H7N9病毒株似乎也无法实现人际传播。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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