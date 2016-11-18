韩国证实爆发H5N6禽流感疫情 加强隔离措施（更新版）

杨洁篪称任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
(新增细节和背景)
路透首尔11月18日 - 韩国农业部官员周五表示，已证实爆发首例H5N6高病原性禽流感疫情，并已经因此加强隔离措施。
这次疫情出现在韩国中部和南部的两处家禽养殖场。农业部上周曾报告称，在候鸟排泄物中发现H5N6病毒株。
中国和香港等地曾出现人感染H5N6禽流感病毒病例。韩国农业部数据显示，自2014年4月以来，中国有六人因感染该病毒死亡。
韩国农业部称，已经有逾62,000只禽鸟被扑杀，以防止病毒扩散，并在上述农场周边10千米(6.2英里)范围内发布“移动管制令”。
农业部一位官员说，还没有病毒广泛传播的迹象。
韩国上次爆发禽流感是在3月，当时在一处养鸭场检验出H5N8病毒株，那时导致至少11,000只禽鸟被扑杀。(完)
(编译 杜明霞；审校 白云)
路透北京1月14日 - 中国国务委员杨洁篪撰文表示，任何外国不要指望中国会拿自己的核心利益做交易，不要指望中国会吞下损害国家主权、安全、发展利益的苦果；将继续理直气壮地维护国家领土主权和海洋权益，旗帜鲜明地坚持“一个中国”原则。
特别检察官办公室的发言人Lee Kyu-chul在例行新闻简报会上表示，尚未做出是否申请逮捕令的决定。他说，这一决定最晚周日做出。(完)
路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。