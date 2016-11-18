韩国证实爆发H5N6禽流感疫情 加强隔离措施（更新版）

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路透首尔11月18日 - 韩国农业部官员周五表示，已证实爆发首例H5N6高病原性禽流感疫情，并已经因此加强隔离措施。

这次疫情出现在韩国中部和南部的两处家禽养殖场。农业部上周曾报告称，在候鸟排泄物中发现H5N6病毒株。

中国和香港等地曾出现人感染H5N6禽流感病毒病例。韩国农业部数据显示，自2014年4月以来，中国有六人因感染该病毒死亡。

韩国农业部称，已经有逾62,000只禽鸟被扑杀，以防止病毒扩散，并在上述农场周边10千米(6.2英里)范围内发布“移动管制令”。

农业部一位官员说，还没有病毒广泛传播的迹象。

韩国上次爆发禽流感是在3月，当时在一处养鸭场检验出H5N8病毒株，那时导致至少11,000只禽鸟被扑杀。(完)