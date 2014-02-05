更正-人感染H10N8禽流感病例凸显病毒变异风险

中国证券：证监会下发新一批10家公司IPO批文，料融资总额至多60亿元
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
(更正：内文第一段...因感染“人类未知”禽流感死亡...因译文有误，更正为“未曾在人类体内发现的”禽流感；本文由路透中文网编译提供)
记者 Kate Kelland
路透伦敦2月5日 - 科学家周三称，一名中国女性因感染未曾在人类体内发现的禽流感死亡，警示动物病毒变异可能造成潜在的疫情威胁。
这种被命名为H10N8的新型病毒到目前为止已发现感染两人，一名73岁的女性患者已经死亡，另一名入院治疗的女性病情垂危。科学家称，病毒从禽类转移到人类是一个重要的警示。
“当病毒从禽类或动物跨界感染到人类，我们就应该时刻保持警惕，我们之前很有可能并无抗体保护自己，”Wellcome Trust理事、流感专家Jeremy Farrar说道。
“当这些病毒表现出它们有能力轻易复制、具有致命性或是抗药性特征时，我们尤其应该感到忧虑。这种病毒已经具有多项类似特征，因此值得特别关切。”
中国当局上周证实了第二例人感染H10N8禽流感病例。
在《柳叶刀》杂志发表文章的中国科学家表示，H10N8病毒是其他禽流感病毒基因重组的结果，其中就包括在中国禽类中相对常见的H9N2病毒。他们对从上述病故女性体内提取的H10N8病毒样本进行了基因分析。
中国疾控中心的舒跃龙表示，令人忧虑的是，H10N8病毒已经具备了类似H9N2病毒的基因特性，可以在人体内进行有效复制。（完）
编译：王凤昌 审校 张明钧
路透上海4月22日 - 中国证监会官方微信周五刊登通知，证监会按法定程序核准了新一批10家企业的首次公开发行（IPO）申请，预计筹资总额不超过60亿元人民币。
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* 短率持稳，央行午后扩大冲销规模收回资金 * 银行对短票利率下调有抗性，月底料持稳 * 公债交割无碍宽松环境，RP利率大致平稳 记者 董永年 路透台北4月21日 - 台湾银行间短率周五大致稳在低位。资金调度人士表示，资金需求 依然疲弱，银行间水位越垫越高。为收回市场过剩资金，央行午后扩大冲销规模，其中首度 增发的七天期定存单发行519亿台币，今日银行超额准备金额亦自上日的161亿台币大降至75 亿台币。 〞其实，今天发行的七天期（存单），主要是从ON(央行代收融夜资金)过来的。〞一不 愿具名央行官员说。 他并称，本提存期各银行资金已大致准备好，而超额准备降至75亿台币，〞我们觉得收 到这样是可以的，银行也觉得OK，这是双方面都觉得可以的状况之下，才可能收到这样的水 准。〞 资金调度人士稍早指出，央行今日首度增发七天期定存单，这让平时早早就来排队等待 下午冲销的银行销声匿迹。也显示市场对央行新增此一金融工具去化多余资金的企盼心情。 〞外商银行还没来排队，跑去跟央行申