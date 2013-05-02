科学家称H7N9病毒构成严重威胁

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Kate Kelland
路透伦敦5月1日 - 科学家周三称，H7N9禽流感病毒对全球健康构成威胁，应认真对待。
新华社报导称，截至5月1日，中国内地共报告H7N9禽流感确诊病例127例，其中死亡26人，康复26人。
专家称，H7N9禽流感死亡率高，且短期内出现较多病例，并且可能获得在人际间传播的能力，这意味着该病毒可能引发大范围疫情。
“WHO认为这（H7N9病毒）构成严重威胁，”英国国家医学研究院WHO流感合作中心负责人麦考利（John McCauley）说。
病毒学专家在伦敦的新闻会上称，初步研究显示H7N9病毒有一些令人不安的特征，包括可提升病毒在人际间传播风险的两个基因变异。
“任由该病毒传播的时间越长，开始在人际间传播的可能性就越高，”英国Pirbright研究所禽病毒专家布特（Colin Butte）说。
H7N9禽流感患者可能出现重症肺炎、血液中毒和器官衰竭等症状。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍
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