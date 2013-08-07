中国研究发现H7N9可能在人际间传播

路透伦敦8月6日（记者 Kate Kelland） - 科学家周三称，首次对可能为人传人H7N9病例进行科学分析的结果，提供了该病毒可在人际间传播的最强有力证据。

该分析结果刊登在《英国医学杂志》（BMJ）上，分析对象为中国东部地区感染H7N9的一组家庭群集病例，分析结果发现病毒很可能“是由（60岁的）父亲直接传染给他女儿的”。

专家对此置评称，这样的研究结果虽然不一定意味着H7N9接近成为下一个引发流感大流行的病毒，但“却及时提醒大家有必要保持高度警惕”。

“H7N9构成的威胁绝对没有过去，”伦敦卫生和热带医药学院的JamesRudge和Richard Coker在同一杂志上发表评论文章称。

但负责这项研究的科学家强调，H7N9病毒尚未获得可在人际间有效传播的能力，意味着该病毒在目前形式下引发人类大流感的风险非常低。

根据世界卫生组织（WHO）最新数据，迄今中国大陆及台湾感染H7N9禽流感病例至少为133例，死亡43人。第一次在人身上发现该病毒是在今年2月。

上述研究由江苏省疾病预防控制中心的鲍倡俊领导进行，分析对象是患者为父女的家庭群集病例。

研究报告称，源头患者（其父）经常光顾活禽市场，发病时间距最后一次接触活禽时隔五六天，该患者3月11日入院治疗，随后症状恶化，3月15日转至加护病房，5月4日死于器官衰竭。

32岁的女儿无家禽接触史，其父转至加护病房前在医院照顾父亲，最后一次接触父亲六天后出现症状，3月24日入院治疗，4月24日死于器官衰竭。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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