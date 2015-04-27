科学家欲竭力确定北美新型禽流感对人类的潜在威胁

路透芝加哥4月25日 （记者 Julie Steenhuysen） - 感染美国中西部家禽与野禽的三种高致病性禽流感病毒似乎不太可能对人类构成重大威胁。但这些病毒的存在令科学家们欲竭力确定他们的潜在长期风险。

商业农场已经扑杀了数百万只火鸡和鸡，努力控制其中一种名为H5N2的禽流感病毒。

迄今没有人类感染该病毒，但科学家们称，一些与病禽直接接触过的人有可能感染病毒，但受感染的人将病毒传染给其他人的可能性微乎其微。

“大多数时候，这些病毒对人类没有威胁，但显然你需要非常谨慎，”哥伦比亚大学新发传染病专家Stephen Morse博士说道。“现如今，你对任何流感都不能确定无疑地下结论。”

因对这些病毒仍知之甚少，美国农业部（USDA） 和美国疾病控制和预防中心（CDC）正进行详细的分析，包括对这些病毒进行基因组测序。他们希望解答的一个关键问题是这些病毒是否会突变成感染人类的病毒。

“这是我们需要避免的：这是可能发生的，也是我们应当提防的，”美国堪萨斯州立大学禽流感病毒专家Jurgen Richt说道。

Richt表示，科学家们也应当弄清病毒在从野生宿主传染到家禽时是否会发生变异。

专家称，CDC正在雪貂身上进行研究，以观察病毒在哺乳动物身上的行为，以及它们是否会轻易地传染给附近笼子的动物。雪貂被用来作为人类的替代模型。

已经有一个好的迹象是，H5N2似乎无法在较低的温度下轻易复制，而这是病毒在人际间传播的必要条件。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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