中国称有信心防控H7N9禽流感 确诊病例升至21人

特朗普下令对叙利亚实施军事打击
路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透北京4月7日 - 中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日称，中国有信心防控H7N9禽流感。此前世界卫生组织称，中国共有21例人感染H7N9禽流感确诊病例，其中六人死亡。
中国表示，正在动员全国资源对抗H7N9禽流感疫情，监控数百名与确诊患者有过密切接触的人，并在疫情爆发地捕杀数万禽类。
“我们有信心防控H7N9禽流感。”李斌在世界卫生组织主办的世界卫生日间隙接受路透采访时表示。
世界卫生组织指出，与21例确诊患者有过密切接触的530多人正被严密监控是否出现类似症状。
“目前仍无证据表明H7N9会在人际中传播。”世界卫生组织称。
世界卫生组织驻华代表蓝睿明对中国试图找到H7N9病毒来源的努力予以肯定。“中国成立了相关的实验室，亦拥有全球性的病毒研究中心，正在表现出自己在这方面的实力，开展强有力的调查，他们做得非常好。”（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透佛州棕榈滩4月6日 - 美国总统特朗普周四表示，他下令对叙利亚一处空军基地实施军事打击，日前叙利亚就是从这个基地发动了一次致命化学武器袭击。特朗普还表示，叙利亚使用了违禁化学武器，这点应该毫无争议。
路透华盛顿4月6日 - 美国一位官员表示，美军发射的巡航导弹针对叙利亚飞机、机场跑道和加油站实施了打击，并称巡航导弹击中目标是在周五0045GMT。
路透华盛顿4月6日 - 美国官员周四称，美国向叙利亚政府军目标发射了50枚战斧巡航导弹。特朗普政府指责叙利亚政府军使用化学武器导致许多平民死亡，美国对此做出回应。