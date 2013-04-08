中国称有信心防控H7N9禽流感 确诊病例升至21人

路透北京4月7日 - 中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌周日称，中国有信心防控H7N9禽流感。此前世界卫生组织称，中国共有21例人感染H7N9禽流感确诊病例，其中六人死亡。

中国表示，正在动员全国资源对抗H7N9禽流感疫情，监控数百名与确诊患者有过密切接触的人，并在疫情爆发地捕杀数万禽类。

“我们有信心防控H7N9禽流感。”李斌在世界卫生组织主办的世界卫生日间隙接受路透采访时表示。

世界卫生组织指出，与21例确诊患者有过密切接触的530多人正被严密监控是否出现类似症状。

“目前仍无证据表明H7N9会在人际中传播。”世界卫生组织称。

世界卫生组织驻华代表蓝睿明对中国试图找到H7N9病毒来源的努力予以肯定。“中国成立了相关的实验室，亦拥有全球性的病毒研究中心，正在表现出自己在这方面的实力，开展强有力的调查，他们做得非常好。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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