国际专家组将赴中国协助调查H7N9禽流感病毒--WHO

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透日内瓦4月16日 - 世界卫生组织（WHO）周二称，一个由禽流感专家组成的国际小组一周内将赴中国协助进行H7N9禽流感病毒调查。
中国目前已确诊人感染禽流感病例63例，死亡14人，但尚未证实H7N9禽流感病毒在人际间传播。
世卫组织发言人哈特尔（Gregory Hartl）称，应中国卫生部门邀请，由八人组成的专家组将前往中国，其中有四名专家来自世卫组织。
“他们将进行实地考察，进一步弄清楚该病毒的行为方式，以确定应当进行何种调查，”哈特尔周二在日内瓦对路透说。
他指出，尚未确定专家组抵达的具体日期，预计专家组会在北京举行会谈，并会前往受影响的省份考察。
世卫组织另一位发言人托马斯（Glenn Thomas）稍后在新闻发布会上称，由美国、欧洲、澳大利亚和中国专家组成的小组预计会在一周内前往中国，进行为期一周的研究。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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