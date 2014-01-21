世卫称近日中国新增多例H7N9禽流感病例

香港个股：神州数码和工行等组建国内第二家健康大数据“国家队”--新华
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦1月20日 - 世界卫生组织(WHO)周一表示，近日中国新增23例H7N9禽流感病例。这表明禽流感疫情再次出现抬头趋势。
由于中国农历新年即将到来，很多人开始回家过年，WHO表示，人们应意识到流感病毒传播范围可能会扩大。
中国多个省市报告出现H7N9禽流感病例。在H7N9新增病例中，一名38岁男子在1月9日去世，广东省一名5岁女孩在1月14日患病，目前正入院治疗，目前情况稳定。
很多其他新患者情况比较严重。多人据悉近期曾接触过家禽或去过家禽市场，但WHO表示，目前还在调查感染源头。
WHO驻华代表处在其网站发表声明称：“鉴于中国农历新年前的人口流动以及流感病毒潜在的不可预知性，应继续保持警惕及密切监测。”
WHO建议人们继续保持良好卫生习惯，妥善处理食物，但没有提出旅行或贸易限制的建议。
WHO周一重申，“到目前为止尚没有出现人际间持续传播的证据。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：程芳
路透上海4月29日 - 新华社周五晚间报导，神州数码控股、中国工商银行、中科院控股、中国电信集团等13家企业，联合筹建中国健康医疗大数据股份有限公司。这是健康大数据领域的第二只“国家队”。
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