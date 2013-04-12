粮农组织担心H7N9禽流感扩散出境

路透北京/曼谷4月11日 - 中国官方媒体报道称，该国周四又增加一起人感染H7N9禽流感死亡病例，由此H7N9禽流感死亡总人数已增加至十例。联合国粮农组织担心病毒或跨越国界在禽类中传播。

新华社报道称，最新死亡病例发生在上海。中国确诊H7N9型禽流感病例已增至38人，所有病例均集中在中国东部地区。

确切的感染源依然无从知晓，但从禽类市场一些鸟类身上提取的样本显示，病毒测试呈阳性。中国和联合国粮农组织的调查重点依然是活禽市场。

粮农组织跨境动物疫病应急中心地区主任莫扎里亚（Subhash Morzaria）在曼谷表示，该机构担心该病毒扩散到中国境外。

莫扎里亚表示：“这个地区领土接壤，因此无论有意或无意，如果有人运输被感染的禽类出境，我们可以预见这种病毒的扩散。”

“我们正在缅甸、老挝、越南等国启动监测项目，这些国家不仅与中国接壤，而且风险最大，我们正尝试了解家禽的运输过程，这样我们就可以更准确地识别风险所在。”

该新病毒会对多数人造成严重后果，人们担心如果该病毒变得容易传播，可能会导致爆发一场致命的流感。

莫扎里亚称，“新的H7N9病毒并未证明可在人际间传播，因此，我们认为H7N9病毒不会演变成H1N1病毒造成的那种流行疫情。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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