研究发现玩橄榄球可能得痴呆

路透伦敦10月17日（记者 Kate Kelland） - 科学家在一组美国国家橄榄球联盟（NFL）退役球员的脑活动扫描图中发现了“严重异常”，从而为头部重复受撞击可引发长期攻击性行为和痴呆再添证据。

尽管此次研究中的这些退役球员并未被诊断有任何神经系统症状，但脑成像测试发现了与他们在赛场头部受伤次数相关的异常活动。

该研究负责人、伦敦帝国学院的Adam Hampshire称，这些NFL退役球员显示出一些他所见过的“最明显的脑部活动异常”。

越来越多的科学研究显示，脑部重复受撞击，可造成慢性创伤性脑病，这可引发失去决策控制、攻击性行为和痴呆。

此前也有研究发现，NFL退役球员患阿茨海默症和帕金森症等神经退行性疾病的几率较高。

上述最新研究结果表明，这些球员面临潜在神经功能缺损风险，而一般临床检测很难发现。该研究结果刊登在《自然》子刊《科学报告》（Scientific Reports）上。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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