研究发现玩橄榄球可能得痴呆

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，因技术性买盘和空头回补
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦10月17日 - 科学家在一组美国国家橄榄球联盟（NFL）退役球员的脑活动扫描图中发现了“严重异常”，从而为头部重复受撞击可引发长期攻击性行为和痴呆再添证据。
尽管此次研究中的这些退役球员并未被诊断有任何神经系统症状，但脑成像测试发现了与他们在赛场头部受伤次数相关的异常活动。
该研究负责人、伦敦帝国学院的Adam Hampshire称，这些NFL退役球员显示出一些他所见过的“最明显的脑部活动异常”。
越来越多的科学研究显示，脑部重复受撞击，可造成慢性创伤性脑病，这可引发失去决策控制、攻击性行为和痴呆。
此前也有研究发现，NFL退役球员患阿茨海默症和帕金森症等神经退行性疾病的机率较高。
上述最新研究结果表明，这些球员面临潜在神经功能缺损风险，而一般临床检测很难发现。该研究结果刊登在《自然》子刊《科学报告》（Scientific Reports）上。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
路透芝加哥4月7日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五小幅收 高，因技术性买盘和空头回补。 周五是为期五日的“高盛展期”首日，标普高盛商品投资基金会将5 月谷物期货多头仓位展期。 CBOT-5月小麦期货 收高3/4美分，报每蒲式耳4.24美元。 全球谷物供应充裕以及本周降雨可能提振美国大平原冬麦产量预估， 限制了市场的升幅。预计下周该地区还有更多降雨。(完) (编译 李军; 审校 刘静)
路透4月7日 - 周五美国股市三大股指微跌，收盘远低于盘中高位，此前发布的美国就业数据弱于预期，美国对叙利亚进行导弹袭击，一位关键美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员就缩减资产负债表计划发表评论。
路透多伦多/渥太华4月7日 - 加拿大主要股指周五下滑，金融股和自然资源类股下跌，尽管担心地缘政治紧张关系加剧，此前美国向叙利亚发动导弹袭击，引发投资者避险。