英国研究显示电子香烟危害仅是传统烟草的零头

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Angus Berwick

路透伦敦8月19日 - 英国卫生部下属机构周三公布的研究显示，电子香烟比烟草的危害约少95%，应获推广为帮助吸烟者戒烟的工具。

电子香烟在大西洋两岸广受欢迎，但目前为止卫生组织对将其作为烟草替代品表示担心，而从加州到印度的政府都试图推出法案以更严格管控电子香烟的使用。

“电子香烟并非完全无风险，但与烟草相比，有证据表明他们的危害仅是后者的零头，”英格兰公共卫生部门的教授凯文·芬顿（Kevin Fenton）说道。

该研究称，电子香烟不含导致吸烟相关疾病的大多数化学物质，现有最乐观的估计是电子香烟的危害相比烟草约少95%。

电子香烟造成的二手烟吸入危害也小得多。

该研究与世界卫生组织2014年发布的一份报告相抵触。世卫组织的报告呼吁严格管控电子香烟，禁止在室内使用并不得向未成年人出售电子香烟。

该研究也与南加州大学研究人员的研究发现相左。南加州大学研究人员本周称，相比从未尝试过电子香烟的美国青少年，尝试过的青少年在之后吸上传统香烟的可能性或高一倍多。

英格兰公共卫生部门称，电子香烟现已是英国和美国最受欢迎的戒烟助手，或许能够以较低代价减轻烟民比例高的贫困地区的吸烟情况。（完）