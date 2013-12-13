全球癌症死亡人数快速攀升 乳腺癌风险突出

路透伦敦12月12日(记者 Kate Kelland) -2012年，全球癌症死亡人数增至820万，其中乳腺癌死亡人数大幅增加。发展中国家癌症发病人数呈上升势头，而对于这种由西方生活方式引发的疾病，发展中国家还很难应对。

根据世界卫生组织国际癌症研究机构(IARC)的数据，与2008年上次调查相比，全球癌症死亡人数较当时的760万增加了8%，其中乳腺癌患者死亡人数增加了14%，达到52.2万人。

IARC癌症信息组负责人DavidForman表示：“乳腺癌是世界欠发达国家癌症死亡人数增加的主要原因。”该团队负责汇总全球癌症数据。

他表示，这其中的部分原因是生活方式改变导致癌症罹患率上升，也有部分原因在于这些地区的女性还未能受益于癌症治疗技术的进步。

2012年，全球大约有1,410万人罹患癌症，高于2008年的1,270万。去年新发现170万乳腺癌病例，较2008年增加逾20%。

IARC这份报告给出了184个国家28种癌症的最新数据，并就全球癌症状况作了概述。

报告显示，全球人类最常见癌症为肺癌、乳腺癌和结肠及直肠癌。最常见的致人死亡的癌症包括肺癌、肝癌和胃癌。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。