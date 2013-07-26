研究发现女性身高越高越易患癌症

路透7月25日（记者 Laura Zuckerman） - 最新研究显示，女性身高越高，绝经后罹患癌症的机率越高。

研究人员对年龄在50-79岁之间的近14.5万名女性进行了研究，他们发现，相比肥胖等其他已知风险因素，身高与癌症的相关性更大。

研究人员在最新一期的《癌症流行病学、生物标记和预防杂志》(Cancer Epidemiology Biomarkers & Prevention)上称，这一相关性对甲状腺癌、黑色素瘤等各种癌症都适用。该杂志是美国癌症研究协会的期刊。

实际上，身高本身并非是风险因素。该研究的作者称，身高应该被视为是影响癌症患病机率因素的一个指向标。

该研究主要作者、叶史瓦大学爱因斯坦医学院流行病学家Geoffrey Kabat表示：“有个很有趣的现象，早期生活的一些因素似乎会进入一个可能增加罹患各种癌症风险的进程。”

这些因素可能包括饮食以及有助正常身高增加的荷尔蒙，但研究人员还不能完全肯定。

Kabat在接受路透电话采访时称，癌症是在跟成长有关的进程中，异常细胞不受遏制地分裂，所以影响身高的荷尔蒙或其他生长因素也因此可能影响癌症风险。

哈佛大学公共卫生学院(Harvard school of public health)营养学系负责人Walter Willett博士表示，尽管这一研究为身高与癌症的相关性提供了更多证据，高个子的人无需为此担心。

“（癌症）风险增加不高，且个子较高的人罹患心血管疾病的机率相对较低，因此高个子人没有必要惊慌。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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