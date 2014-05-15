肥胖的乳癌患者死亡风险更高--研究

路透5月14日 -英国牛津大学针对8万名患有早期乳腺癌女性的一项最新调查显示，对于尚未绝经的女性而言，肥胖会使这些女性的死亡风险高出34%。乳腺癌很容易受到高水平雌激素的影响。

对于癌症结果以及癌症病情的发展而言，肥胖都是一个风险因素。这项研究又为这一说法增添了佐证。

美国临床肿瘤学会(ASCO)主席、Memorial Sloan Kettering癌症中心乳腺癌医疗部主任Clifford Hudis表示：“无论我们如何看待它，肥胖都将取代烟草，成为癌症的主要可变风险。”

ASCO本周早些时候就确诊癌症后如何管理与肥胖有关的问题发布了最新指引。

肥胖与很多常见癌症的发病有密切关联，其中包括乳腺癌、结肠癌、前列腺癌。肥胖也与雌激素水平的上升有关。

但公众对于肥胖与癌症之间联系的认识还很低。ASCO援引一份最新民调称，只有不到十分之一的美国人意识到肥胖是癌症的一个风险因素。

该研究还发现，一旦过了更年期，肥胖对于乳腺癌患者的影响几乎为零。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王琛

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