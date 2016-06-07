美国抗癌药价格最高 低收入国家承受力最低--研究

路透芝加哥6月6日（记者 Deena Beasley） - 根据周一发布的一项新的研究结果，美国抗癌药支出最高，但低收入国家对抗癌药支出的承受能力最低。

该研究是在于芝加哥举行的美国临床肿瘤协会年会上发布的。研究对象为七个国家的抗癌药价格，针对标价的折扣和优惠未被计入在内。

研究发现，抗癌药价格最低的是印度和南非。但是以经生活成本调整后的价格与财富的百分比衡量，似乎是印度和中国在抗癌药支出上的承受力最低。

以色列拉宾医学中心（Rabin Medical Center）的研究人员对15种通用抗癌药和八种品牌抗癌药的月度剂量进行了计算。澳大利亚、中国、印度、南非、英国、以色列及美国癌症药品的标价均来自政府网站。

现代抗癌药高昂的价格招致抗拒，政界人士、医疗服务提供者、保险商、患者及一些医生纷纷呼吁抗癌药降价。

这项研究的参与者借助来自国际货币基金组织（IMF）的GDP和生活成本数据来估算药品价格的可承受水平。

以品牌抗癌药价格的月度剂量价格中值来看，印度最低，为1,515美元，美国最高，为8,694美元。从通用抗癌药价格的月度剂量价格中值来看，美国最高，为654美元，南非和印度最低，分别为120美元和159美元。

以对抗癌药支出的承受力来看，研究发现，经生活成本调整后的通用抗癌药和专利抗癌药的支出占财富的比例分别为48%和288%，印度分别为66%和313%，而美国分别为14%和192%。（完）