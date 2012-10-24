经常饮用绿茶或降低患癌风险--研究

路透10月24日电---加拿大的一项研究显示，在年长女性中，经常饮用绿茶的人较其他女性来说，患结肠癌、胃癌、和咽喉癌的风险可能更低。

该研究报告发表在《美国临床营养学杂志》(American Journal of Clinical Nutrition)上，研究人员对超过69,000名中国女性进行了10年的跟踪调查。他们发现，那些每周至少喝三次茶的女性，患消化系统癌症的风险比其他人低14%。

这一研究再次引发关於绿茶的抗癌效应的辩论。对於绿茶是否真能降低患癌风险，过去的研究得出不同的结论。

“这项大型前瞻性群组研究显示，在中国女性中，喝茶与降低结肠直肠癌、胃癌和食道癌的患病风险有关，”该研究负责人Wei Zheng和他的同事们写道。Wei Zheng为美国田纳西州范德堡大学医学院流行病学主管。

没人可以说绿茶本身是否为降低患癌风险的原因，因为喜爱饮茶的人通常更加注意自身健康水平。

该研究亦有考虑到这一点。在接受调查的女性中，并没有人经常性抽烟或饮酒，且研究者们还收集了她们的饮食习惯、锻炼习惯、体重和病历等信息。

Zheng表示，即便是将这些因素都考虑进去，女性的喝茶习惯仍与患癌风险降低有关，虽然这种研究无法证明这之间的因果联系。（完）

编译：辛毅 发稿：张家伟

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