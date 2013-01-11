癌症论文常淡化化疗副作用--研究

路透1月11日 - 根据北美的一项研究，那些依赖顶级医学期刊治疗癌症的医生得到的信息或许并不完全准确，因其淡化了各种癌症治疗的副作用。

《肿瘤年鉴》(Annals of Oncology)刊发的这篇研究文章的作者Ian Tannock表示：“调查人员希望他们的研究看起来积极正面。”

在Tannock和同事查阅的164项研究中，有三分之二在其论文摘要中未列出化疗、放疗或手术所带来各种严重副作用。摘要仅寥寥百字，另加汇总结果。

Tannock表示，这非常重要，因为医生没时间阅读全文。他就职于加拿大多伦多的玛格丽特公主医院（Princess Margaret Hospital）。

“我们中多数人都非常忙，我们只能阅读摘要，略过各种表格和数据。”

事实上，有五分之一的研究未在结果表中列出各种严重的副作用，有三分之一的论文既未在摘要，也未在正文中提到副作用。

Tannock表示，最让人意外的是，有三分之一的研究会这样做。如果治疗未能如预期奏效，研究人员会“移花接木”，提交出原本不是该研究最初研究目的的结果。

这种所谓的“从属结论”(secondary endpoints)或许没那么重要或有意义。举个例子，像人们展示整体上的更长寿命与展示癌症不复发情况下的寿命延长显然是不同的。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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