研究称人造化学物或是人类健康大敌

路透日内瓦2月19日(记者 Robert Evans) - 一个由联合国赞助的研究团队周二发布报告称，日常产品中的人造化学物很可能是造成全球胎儿畸形率上升以及荷尔蒙癌症和精神疾病增加的部分原因。

他们表示，这些物质可能还与男性精子量减少及女性不孕症有关，儿童癌症人数的增加以及某些动物物种的消失也可能与这些物质有关。

报告称：“显然，其中某些化学污染物可影响内分泌系统，而且……可能会干扰人类和野生物种的发展过程。”

在联合国环境规划署和世界卫生组织的资助下，学术专家发表了该研究结果，更新了2002年一项关于人造化学物潜在危害的研究。

该团队称“这一全球性威胁需要得到解决。”他们表示，地球上的人类和动物很可能时刻暴露在大量未经研究或认识的此类合成物中。

这份长达28页的研究报告还称：“我们生活在一个人造化学物已成为日常生活一部分的世界里。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：张家伟

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